Поможіть!!! Снаряд масою 20 кг. летить зі швидкістю 500м/с потрапляючи у платформу з піском масою 10 тон застрягає в ньому. З якою швидкістю почне рухатись платформа.

Физика
Поможіть!!! Снаряд масою 20 кг. летить зі швидкістю 500м/с потрапляючи у платформу з піском масою 10 тон застрягає в ньому. З якою швидкістю почне рухатись платформа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо полагать, задача на закон сохранения импульса. Начальный импульс р = m1 * v1 = 20 * 500 = 10 000 кг * м / с Конечный импульс будет таким же, по закону сохранения. Следовательно, платформа начнёт двигаться со скоростью  v2 = p / (m1 + m2) = 10 000 / ( 20 + 10 000 ) = 10 000 / 10 020 = примерно 1 м/с. Чуть меньше.  
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