Поможіть!!! Снаряд масою 20 кг. летить зі швидкістю 500м/с потрапляючи у платформу з піском масою 10 тон застрягає в ньому. З якою швидкістю почне рухатись платформа.

Физика

Поможіть!!! Снаряд масою 20 кг. летить зі швидкістю 500м/с потрапляючи у платформу з піском масою 10 тон застрягає в ньому. З якою швидкістю почне рухатись платформа.

Автор: Гость