Номер 170 только 1,2 задание
Математика
Номер 170 только 1,2 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3,9+х+(8-х)=а 2)x+c+(k-x)=b
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