Помогите пожалуйста решить) x^(2lg(x))=10x^ x^(1+lg(x))=10x
Алгебра
Помогите пожалуйста решить) x^(2lg(x))=10x^ x^(1+lg(x))=10x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем свойство log(a)b^n=n*log(a)b Прологарифмируем по основанию 10 1 lg(x^(2lgx)=lg(10x) 2lgx*lgx=1+lgx 2lg²x-lgx-1=0 lgx=a 2a²-a-1=0 D=1+8=9 a1=(1-3)/4=-1/2⇒lgx=-1/2⇒x=1/√10 a2=(1+3)/4=1⇒lgx=1⇒x=10 2 lgx^(lgx+1)=lg(10x) (lgx+1)*lgx=1+lgx lg²x+lgx-1-lgx=0 lg²x-1=0 (lgx-1)(lgx+1)=0 lgx-1=0⇒lgx=1⇒x=10 lgx+1=0⇒lgx=-1⇒x=0,1
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