Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при сливании 50г раствора с массовой долей соли 20% и 90г раствора с массовой долей 30%?

Химия

Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при сливании 50г раствора с массовой долей соли 20% и 90г раствора с массовой долей 30%?

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