Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при сливании 50г раствора с массовой долей соли 20% и 90г раствора с массовой долей 30%?
Химия
Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при сливании 50г раствора с массовой долей соли 20% и 90г раствора с массовой долей 30%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом растворе 50*0,2=10 грамм соли, во втором - 30 г. В полученном растворе: 40/140*100%=28,6%
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