1)Доберіть до іменників земля,річка,сонце хмаринка,листя,ліс,весна прикметники аб?? дієслова з переносним значенням. 2)Напишіть твір-опис на тему пробудження весни(5-7 речень),використавши деякі з утворених сполучень слів,а т...

Українська мова

1)Доберіть до іменників земля,річка,сонце хмаринка,листя,ліс,весна прикметники аб?? дієслова з переносним значенням. 2)Напишіть твір-опис на тему пробудження весни(5-7 речень),використавши деякі з утворених сполучень слів,а також епітети і порівняння.

Автор: Гость