1)Доберіть до іменників земля,річка,сонце хмаринка,листя,ліс,весна прикметники аб?? дієслова з переносним значенням. 2)Напишіть твір-опис на тему пробудження весни(5-7 речень),використавши деякі з утворених сполучень слів,а т...
Українська мова
1)Доберіть до іменників земля,річка,сонце хмаринка,листя,ліс,весна прикметники аб?? дієслова з переносним значенням. 2)Напишіть твір-опис на тему пробудження весни(5-7 речень),використавши деякі з утворених сполучень слів,а також епітети і порівняння.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла прекрасна весна.Прокинулась земля,задзвеніла та побігла срібляста річка. Зазеленіло листя,ліс одягнув барвисті шати,крізь які поглядає веселе сонечко.Білі хмаринки мов сніги вкрили все небо.
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