Какие из файлов сжимаются лучше всего? 1.money.ms 2.background.png 3.folder.doc 4.background 5.money 6.folder Несколько вариантов.

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Какие из файлов сжимаются лучше всего? 1.money.ms 2.background.png 3.folder.doc 4.background 5.money 6.folder Несколько вариантов.

Автор: Гость