Какие из файлов сжимаются лучше всего? 1.money.ms 2.background.png 3.folder.doc 4.background 5.money 6.folder Несколько вариантов.
Информатика
Какие из файлов сжимаются лучше всего? 1.money.ms 2.background.png 3.folder.doc 4.background 5.money 6.folder Несколько вариантов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно 3 но не очень уверен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста закончить вопросы и ответы. ... ... ... a cap? .... ... ... .... ... ... a hat. ... ... ... apples? ... ... ... .....
Литература
В каких строках басни стрекоза и муравей содержится основная мысль? как её понима??шь? соотнести её с пословицей * Делу время, а потехе час.*
Английский язык
Математика