В каких строках басни стрекоза и муравей содержится основная мысль? как её понима??шь? соотнести её с пословицей * Делу время, а потехе час.*

Литература
В каких строках басни стрекоза и муравей содержится основная мысль? как её понима??шь? соотнести её с пословицей * Делу время, а потехе час.*
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Гость:
Ты все пела это дела так пойди да попляши
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