Какие из перечисленных дробей могут быть представленны в виде бесконечной десятичной переодической дроби с переводом, отличным от 0? 1) 2*2/3 2) 16/8 3) 8/5 4) 5/7

Математика

Какие из перечисленных дробей могут быть представленны в виде бесконечной десятичной переодической дроби с переводом, отличным от 0? 1) 2*2/3 2) 16/8 3) 8/5 4) 5/7

Автор: Гость