Какие из перечисленных дробей могут быть представленны в виде бесконечной десятичной переодической дроби с переводом, отличным от 0? 1) 2*2/3 2) 16/8 3) 8/5 4) 5/7
Математика
Какие из перечисленных дробей могут быть представленны в виде бесконечной десятичной переодической дроби с переводом, отличным от 0? 1) 2*2/3 2) 16/8 3) 8/5 4) 5/7
Ответ(ы):
Гость:
Первая и четвертая, так как нацело не делятся
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