Какие из перечисленных жанров можно встретить в летописном своде? 1. Поучение 2.Стихотворение 3.Рассказ 4.Житие 5.Повесть (Должно быть 3 ответа) Спасибо за помощь

Литература

Какие из перечисленных жанров можно встретить в летописном своде? 1. Поучение 2.Стихотворение 3.Рассказ 4.Житие 5.Повесть (Должно быть 3 ответа) Спасибо за помощь

Автор: Гость