Какие из перечисленных жанров можно встретить в летописном своде? 1. Поучение 2.Стихотворение 3.Рассказ 4.Житие 5.Повесть (Должно быть 3 ответа) Спасибо за помощь
Литература
Какие из перечисленных жанров можно встретить в летописном своде? 1. Поучение 2.Стихотворение 3.Рассказ 4.Житие 5.Повесть (Должно быть 3 ответа) Спасибо за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поучение. 4. Житие. 5. Повесть
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