КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИЙ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЕРНЫ ? 1. Если при пересечении двух прямых третье?? прямой, внутренние накрест лежащии углы равны 90 градусов, то эти прямые паралельны. 2. В любой треугольник можно вписать окружность. 3. Есл...

Геометрия

КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИЙ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЕРНЫ ? 1. Если при пересечении двух прямых третье?? прямой, внутренние накрест лежащии углы равны 90 градусов, то эти прямые паралельны. 2. В любой треугольник можно вписать окружность. 3. Если в паралелограмме две смежные стороны равны, то такой паралелограмм, является ромбом

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