Какие из веществ,формулы которых приведены,реагируют с соляной кислотой?? а) CuO ??) Cu в) Cu(OH)2 г) Ag д) Al(OH)3 Объясните почему) ---------------------------------------------- Впишите в схемы химических реакций н...

Гость: Гость:

#1. Мы должны знать все ХИМИЧЕСКИЕ свойства КИСЛОТ, чтобы решить оба задания. Начнем. Мы просто должны посмотреть на таблицу в УЧЕБНИКЕ. Увидим, что подходит а), в), д). а) CuO+2HCl=CuCl2+H2O. Реакция обмена, НЕОВР в) Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O. Реакция обмена, НЕОВР д) Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O реакция обмена, НЕОВР #2. И опять же учебник! Раз образует соль и вода (водород), то вариантов сразу 3. а) Mg(OH)2+2HNO3= ну допиши б) Mg+2HCl= в) 3KOH+H3PO4= г) 8Na+4H2SO4= P.S. Я не уверена с последней буквой и не забудь в номере 2 поставить коефициенты правильно. Удачи :)