Площадь одного круга равна 4,2 дм в кводрате . Площадь второго круга состовляет 45 проценнтов от площяди первого круга . Чему ровна площядь второго круга

Математика

Площадь одного круга равна 4,2 дм в кводрате . Площадь второго круга состовляет 45 проценнтов от площяди первого круга . Чему ровна площядь второго круга

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