Площадь одного круга равна 4,2 дм в кводрате . Площадь второго круга состовляет 45 проценнтов от площяди первого круга . Чему ровна площядь второго круга
Математика
Площадь одного круга равна 4,2 дм в кводрате . Площадь второго круга состовляет 45 проценнтов от площяди первого круга . Чему ровна площядь второго круга
Ответ(ы):
Гость:
4.2*0.45=1,89 Ответ:1.89 дм^2
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