НИКАК НЕМОГУ РЕШИТЬ эти примерыбпожалуйста помогите СРОЧНО
Математика
НИКАК НЕМОГУ РЕШИТЬ эти примерыбпожалуйста помогите СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
1) 84 : 3 = 60 : 3 + 24 : 3 = 20 + 8 = 28 2) решено 3) 52 : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 13 4) 76 : 2 = 70 : 2 + 6 : 2 = 35 + 3 = 38
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