Какие качество личности, необходимые для достижения жизненного успеха?
Обществознание
Какие качество личности, необходимые для достижения жизненного успеха?
Ответ(ы):
Гость:
Самое основное ето ум если его нет не только жизненного успеха не будет,а и самой жизни!
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