По двору бегали котята и цыплята ,вместе у них было 14 голов и 38 ног.сколько котят и ??колько цыплят бегали по двору ?

Математика

По двору бегали котята и цыплята ,вместе у них было 14 голов и 38 ног.сколько котят и ??колько цыплят бегали по двору ?

Автор: Гость