Какое наклонение у слова оденется

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Какое наклонение у слова оденется
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изъявительное наклонение
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