При внешнем (легочном) дыхании происходит взаимодействие кислорода с гемоглобином и в результате образуется...?
Биология
При внешнем (легочном) дыхании происходит взаимодействие кислорода с гемоглобином и в результате образуется...?
Ответ(ы):
Гость:
Зародышь тоесть зигота
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