Из А в В одновременно отправились пешеход со скоростью 6 км в час и велосипедист со скоростью 16 км в час. В то же самое время из В в А выехал автомобиль, который встретился с велосипедистом через 2 часа 30 минут, а с пешеходом...

Математика

Из А в В одновременно отправились пешеход со скоростью 6 км в час и велосипедист со скоростью 16 км в час. В то же самое время из В в А выехал автомобиль, который встретился с велосипедистом через 2 часа 30 минут, а с пешеходом через 3 часа после своего выезда. Найти расстояние между А и В.

Автор: Гость