Найти приставку и корень в словах "объяснили, отъезд"
Русский язык
Найти приставку и корень в словах "объяснили, отъезд"
Ответ(ы):
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Приставка- об, от корень- ясн, езд суффикс- ил окончание- и
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