Помогите написать сочинение для 2 класса на тему "Красота растений"

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Помогите написать сочинение для 2 класса на тему "Красота растений"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начать свой рассказ я бы хотела с небольшого вступления. В мире существует около 320 000 видов растений. Каждое из них обладает неповторимыми внешними особенностями. Красота растений отлична от той красоты животного мира, с которой мы постоянно сталкиваемся.   Красота растений заключена в том аромате, что издают прекрасные лепестки дивных цветков. Сочетание различных красок и форм придают растениям тот неповторимый признак, по которому можно судить о красоте. Красота растений проявляется даже в таких мелких деталях, как ярко-зеленый листок жарким летом. У нас, у людей, принято сравнивать красоту внешнюю с красотой внутренней. Также и у цветов. Я считаю, что приятный аромат и красивая форма не самое главное. Без растений жизнь на земле невозможно представить. Мы знаем, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород.  
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