Масса бидона с молоком 35 кг.Масса наполовину заполненного молоком бидона 18 кг 500 г. Найди массу пустого бидона.

Математика
Масса бидона с молоком 35 кг.Масса наполовину заполненного молоком бидона 18 кг 500 г. Найди массу пустого бидона.
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