Улитка пытается залезть на столб 20 м высотой на какой день она доползёт до верха е??ли за дент улитка поднимается на 9 м а за ночь спускается на 4 м

Математика
Улитка пытается залезть на столб 20 м высотой на какой день она доползёт до верха е??ли за дент улитка поднимается на 9 м а за ночь спускается на 4 м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9-4=5м поднимается за сутки 20:5=4 суток
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