Улитка пытается залезть на столб 20 м высотой на какой день она доползёт до верха е??ли за дент улитка поднимается на 9 м а за ночь спускается на 4 м

Математика

Улитка пытается залезть на столб 20 м высотой на какой день она доползёт до верха е??ли за дент улитка поднимается на 9 м а за ночь спускается на 4 м

Автор: Гость