Какие категории свободного и зависимого населения существовали в Древгерусском ??осударстве

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Если рассматривать структуру раннефеодального общества киевской руси, то нужно сказать о том, что все группы феодалов находились в отношениях сюзеренитета-вассалитета: Великий князь Киевский-Дружина (Старшая дружина: бояре, мужи. Младшая дружина: гриди, отроки, детские) -Местные (удельные) князья, посадники, волостели-Местная дружина-Погосты, становища, волости. Все свободное население Руси называлось людьми, отсюда пошел термин "полюдье". Значительная часть населения была лично свободна, но платила дань в пользу государства. Сельское население называлось смердами. Смерды могли жить как в свободных сельских общинах, так и в вотчинах феодалов и князей, являясь при этом лично зависимыми. По "Русской правде" выделяется еще несколько категорий лично зависимых крестьян - закупов, холопов, рядовичей.