Поэма Блока "двенадцать"- гимн революции?

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А. А. Блок приступил к работе над поэмой «Двенадцать» 8 января 1918 года, закончив её 28 января этого же года. Блок написал «Двенадцать» по горячим следам, через два месяца после победы Октября. Материал, напор событий, перспектива, которая вдруг открылась перед духовным взором Блока, так захватили и воодушевили его. Напечатанная 3 марта 1918 года, поэма оттолкнула от Блока его вчерашних литературных единомышленников, не принимавших Октябрьской революции; в то же время советское литературоведение простило Блоку символизм и оставило за ним заметное место в истории русской литературы как поэту, прославившему социалистическую революцию. Между тем ни одни, ни другие не захотели понять того факта, что Блок пел гимн своей революции. Созданная на гребне революции совершаемой, поэма не могла и не должна быть связана с последствиями революции, но лишь с её целями, с её замыслом. Блоку начисто чужда похвальба, и если он, честнейший из поэтов, сказал о себе такое, должно понять его: он считает, что максимально полно и точно решил художественную задачу - услышал и запечатлел душу революции. В поэме "Двенадцать" Блок с громадным вдохновением и блистательным мастерством запечатлел открывавшийся ему в романтических пожарах и метелях образ освобожденной революцией Родины. Он понял и принял Октябрьскую революцию как стихийный, неудержимый "мировой пожар", в очистительном огне которого должен гореть без остатка весь старый мир. Ветер, вьюга, метель, снег - это образы, символизирующие стихию революционной очистительной бури, силу и мощь народного выступления. В основе произведения - конфликт старого и нового. Их непримиримость подчеркнута резким контрастом "черного" и "белого". Образ Христа Блок как бы поставил во главе своих красногвардейцев. Поэт исходил при этом из своих субъективных (и самому ему до конца ясных) представлений о раннем христианстве как "религии рабов", проникнутой бунтарскими настроениями и приведших к распаду старого, языческого мира. В этом Блок усматривал известное историческое сходство с крушением царской помещичье-буржуазной России. Но отдельные недоговоренности и противоречия поэмы «Двенадцать» искупаются всецело проникающим это замечательное произведение высоким революционным пафосом, живым ощущением величия и всемирно-историческим значением Октября. «Вдаль идут державным шагом» - сказано о героях поэмы. Вдаль, то есть в далекое будущее, и именно державным шагом, то есть как новые хозяева жизни, строители молодой пролетарской державы. Это и есть главное и основное, что определяет смысл и историческое значение «Двенадцать» как величественного памятника Октябрьской эпохи. Блок полагает, что даже лучшим из интеллигентов не следует обольщаться своим благородством и своей личной невинностью, так как «лучшие» как раз и должны чувствовать ответственность и за настоящее, и за прошлое (гамлетовский мотив блоковского творчества) . Из такой системы взглядов и суждений вырастает художественный мир поэмы «Двенадцать» . Но почему же тогда "В белом венчике из роз - впереди - Иисус Христос"? Этот символ поэмы наиболее сложный. Гумилев, обсуждая с Блоком эту тему, выразил мнение, что это место в поэме кажется ему "искусственно приклеенным". Блок же на это ответил: "Мне тоже не нравится конец.. .Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос. Но чем больше я вглядывался, тем яснее видел Христа". Одни связывают присутствие в поэме этого символа с оправданием Блоком революции, другие, напротив, утверждают, что он хотел предупредить о ее страшной разрушительной силе. Как бы то ни было, Александр Блок при помощи символа Христа - Бога и посланника Бога, напоминает нам о вечных ценностях - добре, красоте, любви.