Напишите, пожалуйста дорогу жизни Наташи Ростовой

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Жизненные искания Наташи Ростовой Грандиозное произведение Л.Н.Толстого "Война и мир" - непревзойденная классика мировой литературы, поражающая своей масштабностью и глубиной. Еще на протяжении многих веков будут обращаться к роману и находить ответы на свои вопросы читатели. Ведь и в будущем проблемы истинных и наносных ценностей, взаимоотношений мужчины и женщины будут волновать людей. Благодаря созданной череде женских образов в романе автор говорит о роли женщины и в социальной, и в семейной жизни. Причем часть характеров из них статичны, а часть – развивающиеся. Во многом противопоставлены между собой две героини романа – Элен Безухова и Наташа Ростова. Холодные и расчетливые правила высшего общества, по которым живет Элен, неспособны сломить естественность и природную живость Наташи. Даже внешне светская красавица все же проигрывает любимой героине Толстого. Образ Элен постоянен, тогда как за Наташей читатель наблюдает на протяжении многих лет, отслеживая этапы ее развития, изменения мировосприятия и жизненных приоритетов. Впервые появляется она на страницах романа девочкой 13 лет, "черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая". Именно подчеркивая ее непривлекательность, Толстой описывает удивительное обаяние, исходившее от нее. Ее внутренняя красота и способность к чуткому пониманию окружающих выделяет ее еще подростком среди других, даже старших сестер и подруг. Естественность и жизнелюбие, одухотворенность и простота в Наташе побеждают трезвость ума и подчинение прописным манерам высшего общества. Лукавое выражение и смех, прыжки и плутоватый вопрос при Марье Дмитриевне (ее все боялись) о том, какое пирожное сегодня на ужин – подобная открытость и непосредственность вызывают только улыбки у взрослых. И взрослея, Наташа по-прежнему всегда в центре внимания и восхищения. При этом многие благодаря ей меняют взгляды на привычные вещи: она оказывает невольное влияние на нравственную жизнь других героев. Живет героиня Толстого "умом сердца": не имеет тяги оценивать и анализировать поступки, но обладает собственным, истинным знанием ценностей жизни. В разнообразных жизненных перипетиях именно Наташа помогает найти правильный выход своему горячо любимому брату Николаю Ростову: во взаимоотношениях с Соней, при огромном проигрыше в карты Долохову, в устройстве его семейной жизни с Марьей Болконской. Николай слышит пение Наташи, и тут же приходит умиротворение: "Все это: и несчастья, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь - все вздор, а вот она — настоящее". Поиском смысла в жизни и своей полезности государству заняты Андрей Болконский и Пьер Безухов. А ответами послужат поступки Наташи, которая сердцем поможет распутать клубок вопросов и сомнения для каждого из них. Сначала ее радостный искрометный взгляд и лучезарная грация молодости привлечет князя Андрея Болконского. Она для себя откроет странное счастье и новый мир: "Возможно ли это? Правда ли это, что жизнь больше не похожа на шутку, что я уже взрослая и должна отвечать за все свои поступки и слова?". Но больше в этом зарождающемся чувстве страхов и тревог. Ведь ей предстоит год разлуки со своим женихом. Испытание посылает ей судьба и сталкивает Наташу со светским щеголем и красавцем Анатолем Курагиным. Скука и удрученность, нервозность и нетерпение целого года молодой жизни бросают ее в объятия Анатоля. Наташа уверенна, что именно к нему испытывает настоящие чувства. Она просит Болконского о разрыве, но похитить ее Анатолю не удается, к счастью. А после понимания, того что ошиблась в Курагине, и испытывая угрызения совести за боль, причиненную князю Андрею, Наташа не видит смысла в дальнейшей жизни. Но дружба с Пьером Безуховым, приближение Наполеона понемногу возрождают ее к жизни. Спасаясь от французских войск, в одной из крестьянских изб Наташа встречает уже смертельно раненного Болконского. И тут возникает та долгожданная духовная связь между ними, любовь преображает их обоих. Здесь же Наташа подружилась с сестрой Андрея. И вновь необъяснимой силой наполнится душа Наташи Ростовой, потому как увидит смысл своей жизни в страдании и в самоотречении. А после всех испытаний встреча со старым и верным другом, "детская душа" которого близка Наташе своей естественностью и открытостью, станет новым этапом в жизни героини. Пьер Безухов на протяжении всего романа боготворит ее. Он создаст столь необходимый семейный оплот для нее, подарит душевное спокойствие. Быть верной и преданной женой, любящей матерью четверых детей, хранительницей домашнего очага – вот цель всех ее метаний, смысл человеческого бытия. Наташа и Пьер живут чувствами и эмоциями, внутренне близки друг другу. Крепкая и дружная семья – основа государства. А женщина-мать – идеальный образ, по мнению Толстого. Доброта и простота привнесут и красоту, и счастье в жизнь. Именно они помогают пройти и освободиться от всего фальшивого главной героине романа.