Помогите пожалуйста номер 158 1,3,5 предложения

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Помогите пожалуйста номер 158 1,3,5 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах. 3. Чернеет лес, теплом разбуженный, весенней сыростью объят. 5.Юный лес,в зелёный дым одетый, тёплых гроз не терпеливо ждёт.
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