Помогите пожалуйста номер 158 1,3,5 предложения

Гость: Гость:

1. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах. 3. Чернеет лес, теплом разбуженный, весенней сыростью объят. 5.Юный лес,в зелёный дым одетый, тёплых гроз не терпеливо ждёт.