Сколько будет 5+8+3×100-(4567+10)÷1?

Математика
Сколько будет 5+8+3×100-(4567+10)÷1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 + 8 + 3 * 100 - (4567 + 10) / 1 = 5 + 8 + 300 - 4577 = 313 - 4577 = - 4264
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