От каких причин зависит водность рек

География
От каких причин зависит водность рек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От ее ширины . И осадков в городе(селе)
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