СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!! Сочинение о Риме по истории

История
СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!! Сочинение о Риме по истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рим Рим находится в Греции. В Риме есть достопримечательности как статуя "Зевса ".Когда люди приносили к этой статуи золото, алмазы то богу Зевсу нравилось это, тогда в Риме был теплый климат , не было войн .В те времена Рим славился своей историей.Тем что давно был воин который добыл золотое руно. вроде так больше не знаю
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