СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!! Сочинение о Риме по истории

Гость: Гость:

рим Рим находится в Греции. В Риме есть достопримечательности как статуя "Зевса ".Когда люди приносили к этой статуи золото, алмазы то богу Зевсу нравилось это, тогда в Риме был теплый климат , не было войн .В те времена Рим славился своей историей.Тем что давно был воин который добыл золотое руно. вроде так больше не знаю