Разность двух натур чисел равна 24,а их произведение равно 481,найдите эти числа

Алгебра
Разность двух натур чисел равна 24,а их произведение равно 481,найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - одно число, y - другое. Тогда имеем систему уравнений x-y=24 xy=481 Из первого уравнения выразим x x=24+y подставим во второе уравнение (24+y)y=481 24y+y²=481 y²+24y-481=0 D=b²-4ac D=24²-4*1*(-481)=2500 y1=(-24-√2500)/2=-37 - этот корень не подходит, т. к. это число не натуральное y2=(-24+√2500)/2=13. Подставляем в подстановку находим x x=24+13=37 Ответ: 13 и 37
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