Помогите пожалуйста... 1) Выпишите выражения, в которых сложение и вычитание можно выполнить в каждом разряде без перехода через разряд. 475-147 649+223 748-439 256+542 481-237 234+458 873-660 562+344 276+542 867-624 461+23...

Математика

Помогите пожалуйста... 1) Выпишите выражения, в которых сложение и вычитание можно выполнить в каждом разряде без перехода через разряд. 475-147 649+223 748-439 256+542 481-237 234+458 873-660 562+344 276+542 867-624 461+237 982-218 2)Проверь: найди значения выписанных выражений. 3)Проверь оставшиеся выражения: при выполнении вычислений должен быть переход через разряд или заимствование единицы старшего разряда.

Автор: Гость