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Найдите значение выражения 1,4 дробь 5-5/6
Математика
Найдите значение выражения 1,4 дробь 5-5/6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-5/6 =4 целых 1/6 1,4= 1 целая 2/5
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