ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111! рассказ о любом средневековом городе
История
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111! рассказ о любом средневековом городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генуя город средневековья один из вольных городов северной Италии самую большую известность приобрёл в кораблестроении и наемными армиями особенно генуэзские панцарники которые участвовали в Куликовской битве . Генуя город столицы генуэзской республики выступавшая в союзе с османской империей но впоследствии участвовшая в союзе с папским престолом
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