Помогите пожалуйста с 10 номер

Математика
Помогите пожалуйста с 10 номер
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*25 = 75 строк всего  75*60 = 4500 символов  Ответ: 4500 символов  4500/1125 =4  Ответ: 4
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