Помогите пожалуйста с 10 номер
Математика
Помогите пожалуйста с 10 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*25 = 75 строк всего 75*60 = 4500 символов Ответ: 4500 символов 4500/1125 =4 Ответ: 4
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