Какие классификации вирусов вы знаете?

Биология
Какие классификации вирусов вы знаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По форме вириона : палочковидная (вирус табачной мозаики), пулевидная (вирус бешенства), сферическая (ВИЧ), нитевидная (филовирус), бактериофаги. По типу симметрии капсида : кубический тип симметрии (икосаэдр), спиральный тип смметрии, смешанный тип симметрии. По строению : сложно устроенные, просто устроенные.
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