Какие классификации вирусов вы знаете?

Гость: Гость:

По форме вириона : палочковидная (вирус табачной мозаики), пулевидная (вирус бешенства), сферическая (ВИЧ), нитевидная (филовирус), бактериофаги. По типу симметрии капсида : кубический тип симметрии (икосаэдр), спиральный тип смметрии, смешанный тип симметрии. По строению : сложно устроенные, просто устроенные.