Какие классификации вирусов вы знаете?
Биология
Какие классификации вирусов вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По форме вириона : палочковидная (вирус табачной мозаики), пулевидная (вирус бешенства), сферическая (ВИЧ), нитевидная (филовирус), бактериофаги. По типу симметрии капсида : кубический тип симметрии (икосаэдр), спиральный тип смметрии, смешанный тип симметрии. По строению : сложно устроенные, просто устроенные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык