Какие налоги платят граждане?

Обществознание
Какие налоги платят граждане?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек выплачивает из своего определенного дохода следующие налоги, которые конечно, он использует в жизни.подоходный налог (НДФЛ);-налог на обязательное медицинское страхование (ФФОМС);-травматизм (Соц. страх);-обязательное пенсионное страхование (ОПС)2) Налог на имущество (собственность)3) Налог с дохода (например, от сдачи квартиры в наем, машины в аренду и т.д.)

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