Какие направления в исламе вы знаете? В чём их отличия ?
История
Какие направления в исламе вы знаете? В чём их отличия ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религия-способ управления массами ислам-не исключение там учителю и скажи
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