Выполните умножения 19/25*40/57*5/36*9/16 Пожалуйста,с сокращениями. Где зачеркивать,сколько будет - если сократить.
Математика
Выполните умножения 19/25*40/57*5/36*9/16 Пожалуйста,с сокращениями. Где зачеркивать,сколько будет - если сократить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19/25*40/57*5/36*9/16=1/24 ( 19 и 57 сокращаем на 19 в знаменателе остаётся 3, сокращаем 5 и 25 в знаменателе остаётся 5, сокращаем 9 и 36 в знаменателе остаётся 4,сокращаем 5 и 40 в числителе остаётся 8, сокращаем 8 и 16 в знаменателе остаётся 2)
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