Какие ниже перечисленных дат имеют отношение к Крестовым походам? А) 1096 Б) 1189 В) 1200 Г) 1202

История
Какие ниже перечисленных дат имеют отношение к Крестовым походам? А) 1096 Б) 1189 В) 1200 Г) 1202
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протягом майже двох століть, починаючи з 1096 до 1291, європейські християни здійснювали походи до Святої Землі, а також супроти прихильників відмінних від католицтва християнських течій та язичників. Благословляв їх на битви Папа Римський.
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