Какие ниже перечисленных дат имеют отношение к Крестовым походам? А) 1096 Б) 1189 В) 1200 Г) 1202

История

Какие ниже перечисленных дат имеют отношение к Крестовым походам? А) 1096 Б) 1189 В) 1200 Г) 1202

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