Какие новые черты в экономической жизни общества позволяют говорить о зарождении капиталистического хозяйства?
История
Какие новые черты в экономической жизни общества позволяют говорить о зарождении капиталистического хозяйства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передача заводов и фабрик в руки частников , создание монополий . связано с правление Горбачева , что было (я считаю ошибкой) .Т.к эти люди могут под своим началом поставить высокие цены , что вызовет возмущение 100%
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