Чорноземи-багатство України"

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Чорноземи сформувалися під трав’янистими формаціями Лісостепу і Степу на лесах і лесоподібних суглинках. Це тип гумусових, кальцієвих, монтморилонітових ґрунтів складної і тривалої історії процесу ґрунтотворення – від ранніх гідроморфних до сучасних автоморфних стадій розвитку водно- акумулятивних рівнин. Провідним в історії формування чорноземів був позитивний баланс біогенних речовин і космічної енергії, у результаті чого профілі утворилася система ґрунтових горизонтів (Но+Н+Нрк+НРк+Рк), збагачених гумусом, зі значними запасами азоту, фосфору, калію, мікроелементів, що зумовлює оптимальний водно-повітряний режим, активні внутріґрунтові біологічні та біохімічні процеси. Величезні запаси потенційно активної хімічної енергії в гумусі є основою високої біологічної продуктивності чорноземів, їхньої здатності протистояти різним змінам екологічної ситуації і забезпечувати високу продуктивність фотосинтезу рослин