Как взаимосвязаны между собой строение и функции спинного мозга?

Биология
Как взаимосвязаны между собой строение и функции спинного мозга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спинной мозг- это самый главный орган центральной нервной системы, который проходит через весь позвоночник человека. Он отвечает за связь со всеми внутренними органами, иннервируя их через нервные корешки. Он имеет три слоя покрытия – это мягкая, твердая и паутинная оболочки. Для защиты от механических повреждений между спинным мозгом и костной тканью позвоночника находится эпидуральное пространство, заполненное жировой тканью и сосудами.
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