Как возник поединок Фамусова и Чацкого?

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Насмешливое отношение к барской Москве приведет Чацкого к конфликту с обществом. Чацкому ненавистны "прошедшего житья подлейшие черты", люди, которые, "сужденья черпают из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма". Речь Чацкого, действительно, отличается остроумием. Но вначале Чацкому и дела не было до Фамусова, он не желал ни с кем спорить или ссориться. Единственная, ради кого он приехал в Москву, — это Софья. Но она холодна, и ее холодность очень мучает Чацкого. С Фамусовым говорить ему скучно, и он готов прекратить с ним спор. Но Фамусова уже не унять; он начинает поучать Чацкого, для него образец поведения — раболепство: "Смотрели бы, как делали отцы, Учились бы, на старших глядя! " — говорит Фамусов. Между Фамусовым и Чацким не просто спор – столкнулись два мировоззрения, два лагеря. Чацкий все еще не хочет продолжать спор, он готов уйти в себя. Но Фамусов сыплет соль на рану — неожиданно намекает на распространенный слух о сватовстве Скалозуба. И это будит Чацкого. Раздражение нарастает все больше и больше и в конце концов разрешается резким монологом. И вот слово за словом, монолог за монологом, глядишь, и уже кипит борьба не на жизнь, а на смерть.