Помогите написать : Бутен-1+h2o Зарание спасибо ))
Химия
Помогите написать : Бутен-1+h2o Зарание спасибо ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH - CH2 - CH3 +H2O ---- > СН3 - CHOH - CH2 - CH3 Бутен-1 Бутанол-2
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