какие нравственные ценности отражены в произведении Гоголя Тарас Бульба напишите, пожалуйста небольшое сочинение, подайте идею
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какие нравственные ценности отражены в произведении Гоголя Тарас Бульба напишите, пожалуйста небольшое сочинение, подайте идею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У самого Тараса и Остапа были такие нравственные ценности, как любовь к своей семье, товарищам и Отчизне. Это отражалось на протяжении всего рассказа. Даже когда Остапа взяли в плен и издевались над ним на площади на глазах у народа, он не проронил ни слова, не просил чтобы его пощадили, а как верный своей Родине казак держался до последнего. Тарас... Тарас такой же, как и Остап. Для него товарищи, братья, семья и Отчизна - это ВСЕ. Он сражался за это все... Пример его героизма в строчках: "как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: "Стой! выпала. люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!" Что касается Андрия, то у него была только одна ценность - любовь к девушкке. "Да что мне семья, товарищи, Отчизна? Ты - моя Отчизна." Он был готов предать своего отца, братьев, товарищей и Родину ради своей любимой. Из-за нее он и перешел на сторону врага. Ему было плевать даже на то, что это они убили его мать, разгромили хутор... У каждого из героев, как мы видим, свои нравственные ценности.
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