Какие обязательные вещи нужно взять в поход ?Не менее 20 наименований .ПОЖАЛУЙСТА ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
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Какие обязательные вещи нужно взять в поход ?Не менее 20 наименований .ПОЖАЛУЙСТА ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Рюкзак, палатка, спальный мешок, документы, карты, деньги, GPS-навигации, средство получения огня, нож, фонарик, часы наручные, компас, мобильный телефон, блокнот, авторучка, карандаш, аптечка, и т. д.
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