Какие обязательные вещи нужно взять в поход ?Не менее 20 наименований .ПОЖАЛУЙСТА ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

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Какие обязательные вещи нужно взять в поход ?Не менее 20 наименований .ПОЖАЛУЙСТА ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Автор: Гость