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Какие однокоренные слова у слова утка?
Русский язык
Какие однокоренные слова у слова утка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утки,уточки,утками,уток,уточек
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