Сколько сторон у каждой геометрической фигуры?четырехугольник .пятиугольник и шестиугольник?
Математика
Сколько сторон у каждой геометрической фигуры?четырехугольник .пятиугольник и шестиугольник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько углов, столько и сторон 4,5,6
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