При половом размножении молодая особь развивается в результате слияния двух половых клеток. Однако в клетках потомства количество хромосом не увеличивается, а остаётся постоянным. Объясните, почему число хромосом в клетках не у...

Биология

При половом размножении молодая особь развивается в результате слияния двух половых клеток. Однако в клетках потомства количество хромосом не увеличивается, а остаётся постоянным. Объясните, почему число хромосом в клетках не увеличивается с каждым поколением?

Автор: Гость