При половом размножении молодая особь развивается в результате слияния двух половых клеток. Однако в клетках потомства количество хромосом не увеличивается, а остаётся постоянным. Объясните, почему число хромосом в клетках не у...

Биология
При половом размножении молодая особь развивается в результате слияния двух половых клеток. Однако в клетках потомства количество хромосом не увеличивается, а остаётся постоянным. Объясните, почему число хромосом в клетках не увеличивается с каждым поколением?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диплоидная клетка (46 хромосом) делится, и превращается в 4 гаплоидные (23 хромосомы). При слиянии двух гаплоидных, получается одна диплоидная
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