Помогите решить 2 сложных уравнения 1) 3х+18=54 2)160-2у=40 Только в ответы не пишите хе??ню, прошу

Математика
Помогите решить 2 сложных уравнения 1) 3х+18=54 2)160-2у=40 Только в ответы не пишите хе??ню, прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х=54-18 3х=36 х=6 -2у=40-160 -2у=-120 у=60
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