Помогите решить 2 сложных уравнения 1) 3х+18=54 2)160-2у=40 Только в ответы не пишите хе??ню, прошу

Математика

Помогите решить 2 сложных уравнения 1) 3х+18=54 2)160-2у=40 Только в ответы не пишите хе??ню, прошу

Автор: Гость